2 Şubat 2026 Pazartesi
  • Fenerbahçe'den takas hamlesi! Kante geliyor, En-Nesyri gidiyor
Spor

Fenerbahçe'den takas hamlesi! Kante geliyor, En-Nesyri gidiyor

Fenerbahçe, N'Golo Kanté transferi için Al-Ittihad ile dev bir takas planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. İddiaya göre bu senaryoda Youssef En-Nesyri Al-Ittihad'a giderken, Kanté'nin sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

2 Şubat 2026 Pazartesi 00:43
Fenerbahçe'den takas hamlesi! Kante geliyor, En-Nesyri gidiyor
ABONE OL

Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği yıldız futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Bir süredir Al Ittihad ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin, bu transferi dev bir takasla bitirmeye hazırlandığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı lacivertli kulüp, Al Ittihad ile çifte transfer için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. N'Golo Kante'yi renklerine bağlamaya hazırlanan sarı lacivertlilerin, bu transferi Youssef En-Nesyri takasıyla bitirmeyi planlıyor.

Bu transfer gerçekleşirse N'Golo Kante Fenerbahçe'ye, Youssef En-Nesyri ise Al Ittihad'a transfer olacak.

Öte yandan oyuncu cephesiyle de görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Kante ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

