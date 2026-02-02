Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği yıldız futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Bir süredir Al Ittihad ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin, bu transferi dev bir takasla bitirmeye hazırlandığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı lacivertli kulüp, Al Ittihad ile çifte transfer için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. N'Golo Kante'yi renklerine bağlamaya hazırlanan sarı lacivertlilerin, bu transferi Youssef En-Nesyri takasıyla bitirmeyi planlıyor.

Bu transfer gerçekleşirse N'Golo Kante Fenerbahçe'ye, Youssef En-Nesyri ise Al Ittihad'a transfer olacak.

Öte yandan oyuncu cephesiyle de görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Kante ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.