Fenerbahçe'den taktik çalışması

AA 18 Şubat 2021 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:39

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.