  • Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Omuz omuza olma zamanı
Spor

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 13:53
Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İç sahadaki son Beşiktaş maçında ceza alan sarı-lacivertli kulüp, Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesinde tribünlerin tamamen dolması için taraftarlara seslenirken, maça gelemeyecek kombine sahiplerinden yerlerini kulübe devretmelerini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haydi Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Cuma akşamı Kadıköy'de yine omuz omuza olma zamanı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz. Kombineni kulübe devret, bu mücadelede sen de yerini al." denildi.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımının sonunda, "Şampiyonluk yolunda omuz omuza, kol kola, yan yana...#SonunaKadarBirlikte #İnanFenerbahçe" sözleriyle şampiyonluk yolundaki kritik süreçte birlik ve beraberlik vurgusu yaparak taraftar desteğinin önemine dikkat çekildi.

