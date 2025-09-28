İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Yeni dönemin ilk adımını atıyoruz

Fenerbahçe, Antalyaspor karşılaşması öncesi taraftara resmi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni başkan Sadettin Saran dönemindeki ilk iç saha maçına çıkacak olan sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından kenetlenme çağrısı yaptı.

Fenerbahçe'nin kenetlenme çağrısı yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Mabedimizde sadece bir maç için mücadele etmeyeceğiz, aynı zamanda hep birlikte yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz.

Bu; büyük bir inancın, birlikteliğin ve yeniden doğuşun ilk adımı.

Antalyaspor karşısındaki bu mücadelede, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan o eşsiz desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Bu büyük camiayı hep birlikte ayağa kaldırmak, omuz omuza vererek zafere yürümek istiyoruz.

Fenerbahçe ruhunu yeniden sahaya yansıtmak, Kadıköy Cehennemi'ni rakiplere hatırlatmak için tribünleri dolduralım!

90 dakika boyunca durmadan, susmadan, tüm gücümüzle takımımızın arkasında olalım!

Şimdi yeniden kenetlenme zamanı!

Tüm taraftarlarımızı bu akşam stadımıza, evimize, Mabedimize bekliyoruz.

Hep birlikte başaracağız."

