İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0582
  • EURO
    33,6884
  • ALTIN
    2034.1
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den taraftara mesaj: Omuz omuza durmak hepimizin formaya borcudur
Spor

Fenerbahçe'den taraftara mesaj: Omuz omuza durmak hepimizin formaya borcudur

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulundu. Sarı lacivertli ekip yaptığı paylaşımda, 'Yürüdüğümüz yol şampiyonluk yolu! Bu yolda bir eksik olmadan omuz omuza durmak hepimizin formaya borcu.' sözlerine yer verildi.

23 Şubat 2024 Cuma 19:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den taraftara mesaj: Omuz omuza durmak hepimizin formaya borcudur
ABONE OL

Süper Lig, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, sosyal medya hesabından taraftarlarına bir mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde;

FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMINDAN BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARINA;

YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOL ŞAMPİYONLUĞUN YOLU!

BU YOLDA BİR EKSİK OLMADAN OMUZ OMUZA DURMAK HEPİMİZİN FORMAYA BORCU!

"Sıradışı zamanlar, sıradışı kahramanlar ister."

Fenerbahçe, takımıyla taraftarıyla bu zorlu hikayenin kahramanı olacak kimliktedir.

Yürüdüğümüz yol, şampiyonluğun yoludur.

Bu yolda zorluklar, engeller ve engebeler elbette olacaktır.

Her şeyin en zoruyla mücadeleye alışkınız ama biliyoruz yalnız değiliz!

Desteğinizi gördük, mesajınızı aldık!

90 dakika yanımızda olacak taraftarımızla kenetleneceğiz!

Her zaman ve her koşulda bu kutsal forma ve bu arma için mücadele edeceğiz!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.