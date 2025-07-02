Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler, Nice forması giyen Evann Guessand için resmi adımı atmaya yakın.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

L'Équipe'in haberine göre; Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Guessand'ı kadrosuna katmak için Nice kulübüne 25 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

Haberde, geçtiğimiz sezon 33 Ligue 1 maçında 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkat çeken 24 yaşındaki forvet, yaz aylarında transfer piyasasının önemli isimlerinden biri olmaya aday olduğu belirtildi.

ACELEYE GETİRMEK İSTEMİYOR

Ancak transfer henüz netlik kazanmış değil. Guessand'ın kariyer planlamasını aceleye getirmek istemediği, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine şimdilik mesafeli yaklaştığı aktarıldı. Genç golcü, transfer kararını verirken tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirme niyetinde.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan, Premier Lig ekibi Brighton ve Serie A temsilcisi AS Roma da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sezon başında Wolverhampton'ın girişimleri de sonuçsuz kalmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Guessand'ın Nice ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.