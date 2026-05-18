Tribünler 2-0'dan sonra futbolcuları yuhaladı.

Eyüpspor'un çektiği 2 isabetli şut da ağlara gitti.

Forveti kalmayan Fener'de Kerem en uçta başladı.

Tedesco sonrası Zeki Murat Göle ile topu talep eden ve cesur bir oyun tercih eden Fener, Eyüp tarafından erken çözüldü. Forveti olmayan Kanarya ceza sahasına kadar getirdiği topları kaybetti, kenar ortalar boşa gitti. Arkada derin boşluklar vardı. Eyüpspor bir kez çıkacağı atakta golü atabilirdi ve nitekim öyle oldu; 2 şut 2 gol getirdi. 17'de Legowski, 36'da ise Metehan elini kolunu sallaya sallaya Fener ağlarını buldu. Zeki Murat Göle; 46'da iki stoperi birden çıkardı. Çağlar ve Yiğit yerine Kamil ile Jayden girdi. Kanarya ikinci yarı oyunu tamamen üçüncü bölgede oynadı. Eyüp ilk yarının aksine kontra adına risk almak istemedi. Son haftalarda uçuşa geçen Fred 68'de ceza sahasında avcı gibi bitirdi. 79 ve 82'de Kerem fırtınası esti. Kadıköy havaya girmişti ama 87'de Talha, sezonun özeti gibi golü atıp Eyüp'ü hayatta tuttu.