Taraftarlar, Faslı golcü En-Nesyri'yi ıslıkadı.

76'da Guilherme'nin şutu direkten dışarı gitti.

Mücadeledeki taraftar sayısı 6 bin 764 oldu.

Seyircisi önünde sezonun son maçına çıkan Fenerbahçe, Konyaspor'la karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, isteksiz ve tutuk başladığı maçın 4. dakikasında basit bir gol yedi. İlk yarıda rakip kalede etkili olamayan Kanarya, uzak mesafeden atılan şutlarla ve kenar ortalarıyla rakip fileleri sarsmayı denedi ama başarılı olamadı. Sezon boyunca Mourinho'nun eleştirilen oyunu devam etti. Portekizli teknik adamın öğrencileri, ikinci yarıda biraz daha toparlansa da taraftarların yoğun protestoları nedeniyle Fenerbahçeli oyuncuların performans düşüklüğü göze çarptı. Sezon boyunca ideal ilk 11'i olmayan, kaleciye kadar her oyuncunun değişiklik gösterdiği Fenerbahçe'de istikrarın şart olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Sarı-Lacivertliler, büyük umutlarla girdiği bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamladı.