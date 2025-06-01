İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2025 Pazar / 5 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den tatsız galibiyet! Sezonu 3 puanla kapadı
Spor

Fenerbahçe'den tatsız galibiyet! Sezonu 3 puanla kapadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonu 3 puanla kapadı. İşte detaylar...

AKŞAM1 Haziran 2025 Pazar 08:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den tatsız galibiyet! Sezonu 3 puanla kapadı
ABONE OL

Taraftarlar, Faslı golcü En-Nesyri'yi ıslıkadı.

76'da Guilherme'nin şutu direkten dışarı gitti.

Mücadeledeki taraftar sayısı 6 bin 764 oldu.

Seyircisi önünde sezonun son maçına çıkan Fenerbahçe, Konyaspor'la karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, isteksiz ve tutuk başladığı maçın 4. dakikasında basit bir gol yedi. İlk yarıda rakip kalede etkili olamayan Kanarya, uzak mesafeden atılan şutlarla ve kenar ortalarıyla rakip fileleri sarsmayı denedi ama başarılı olamadı. Sezon boyunca Mourinho'nun eleştirilen oyunu devam etti. Portekizli teknik adamın öğrencileri, ikinci yarıda biraz daha toparlansa da taraftarların yoğun protestoları nedeniyle Fenerbahçeli oyuncuların performans düşüklüğü göze çarptı. Sezon boyunca ideal ilk 11'i olmayan, kaleciye kadar her oyuncunun değişiklik gösterdiği Fenerbahçe'de istikrarın şart olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Sarı-Lacivertliler, büyük umutlarla girdiği bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.