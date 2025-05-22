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Spor

Fenerbahçe'den ''tehdit'' iddialarına sert cevap! Suç duyurusu geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernek ziyareti sonrası ortaya atılan tehdit iddiaları camiada gündem oldu. Fenerbahçe Kulübü, bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bağlamından koparıldığını ve algı operasyonu yapıldığını savundu.

Akşam22 Mayıs 2025 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ''tehdit'' iddialarına sert cevap! Suç duyurusu geldi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sonrası dernek başkanı Emrah Tünay, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Başkan Ali Koç'un kendisini ve dernek çalışanlarını tehdit ettiğini öne sürdü. Emrah Tünay'ın bu sözleri camiada tartışma yaratırken, Sarı-Lacivertliler'den konuya dair resmi açıklama gecikmedi. Kulüp, hiçbir tehdit veya olumsuz bir davranışın yaşanmadığını belirtti ve bütün iddiaları yalanladı.

BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ

Yaşananların ardından sosyal medyada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernek ziyareti sırasında çekilen kamera görüntüleri paylaşıldı. Ancak Fenerbahçe Kulübü, bu kayıtların bağlamından koparıldığını ve özellikle giriş-çıkış anlarının kesilerek yayınlandığını ifade etti. Görüntülerin yalnızca belirli bölümlerinin kullanılarak Başkan Ali Koç hakkında olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten kulüp yönetimi, olayın açıkça manipülasyon içerdiğini ve camianın bu durumu doğru değerlendireceğine inandıklarını vurguladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Fenerbahçe, olayın ardından resmi internet sitesinden açıklama yaparak görüntüleri sızdıran kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Kulüp, ziyaretin tamamına ait kesintisiz kamera kayıtlarının yayınlanmasına da onay verdiklerini açıkladı. Ayrıca, kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren yapının bu tarz bir girişimde bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirten açıklamada, bu tür provokasyonlara karşı yasal hakların sonuna kadar kullanılacağı vurgulandı. Tüm camia, olayın perde arkasını izlemeye davet edildi.

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