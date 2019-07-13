Fenerbahçe hazırlık maçında ter attı

Tenik direktör Ersun Yanal takımını Berke, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Moses, Allahyar 11 ile sahaya sürdü.

Boluspor ise sahaya Sabri, Hayrullah, Burak, Daniel, Erkan, Mutlu, Burak, Umut, Yasin, Furkan ve Batuhan 11 ile çıktı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada da penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muriç, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürdü.