Fenerbahçe hazırlık maçında ter attı
Fenerbahçe, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Tenik direktör Ersun Yanal takımını Berke, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Moses, Allahyar 11 ile sahaya sürdü.
Boluspor ise sahaya Sabri, Hayrullah, Burak, Daniel, Erkan, Mutlu, Burak, Umut, Yasin, Furkan ve Batuhan 11 ile çıktı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada da penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.
Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muriç, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürdü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.