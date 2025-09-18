Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele, tartışmalı hakem kararlarıyla da gündeme damga vurdu.

HAKEM KARARLARI GÜNDEM OLDU

Mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı. Sarı-lacivertli camia, hakem kararlarının maçın kaderini etkilediği görüşünde birleşti.

'HESAP ZAMANI' PAYLAŞIMI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

TFF'YE ÇIKARMA

Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan bir paylaşımda daha Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün TFF'ye gideceği açıklandı.

Yapılan duyuru da şu ifadeler kullanıldı:

Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gidecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.