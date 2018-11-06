Fenerbahçe'den TFF'ye: Takipçisiyiz

TFF Hukuk Kurulu'nun bugün derbiyle ilgili Disiplin Kurulu'na yapılacak sevkleri açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü bugün, yaşanan olayların görüntülerini, TFF'nin hesabını etiketleyerek paylaştı.

Görüntülerde Belhanda ile Soldado arasındaki mücadele "olayların başlangıcı" mesajıyla paylaşıldı.

Fatih Terim'in Soldado ile diyaloğu, ardından Terim'in hakem Fırat Aydınus ile arasındaki konuşma, Hasan Şaş'ın Skrtel'e yaptığı fiziki müdahale ve Galatasaraylı futbolcuların Jailson'un peşinden koşma görüntüleri yer alıyor.