Derwesten.de'nin haberine göre; Fenerbahçe, Thomas Müller için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, 35 yaşındaki tecrübeli golcüyle birlikte hücum hattını doldurma peşinde. Kanarya'nın bu transferde teknik direktör Jose Mourinho'yu devreye sokacağı belirtildi.

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Müller, Bundesliga devinde 20.5 milyon euroluk dev bir kazanç elde ediyordu. Fenerbahçe Yönetimi, Mourinho'nun ikna yeteneğiyle birlikte oyuncudan fedakarlık yapmasını isteyecek. Müller için birçok takımın devrede olduğu ve sezon sonuna doğru resmi tekliflerin yapılacağı bildirildi. Forvet arkası, santrfor ve kanat pozisyonlarında forma giyebilen Thomas Müller, bu sezon Bayern Münih'te 38 resmi maçta bin 393 dakika süre aldı. 6 gol ve 6 asist yaparak takımına katkı sağladı. Bayern Münih Yönetimi, oyuncunun yüksek maaşı ve kulübün mali açıdan zor duruma girme ihtimali nedeniyle Müller'le yeni sözleşme imzalamayacak.