Fenerbahçe'den Trabzonspor - Basel maçında depremzedelere 1000 biletlik yardım

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bu akşam İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacağı karşılaşma için geliri depremzedelere bağışlanmak üzere satışa sunulan hatıra biletlerinden 1000 adet satın aldı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübüne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.