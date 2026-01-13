İSTANBUL 5°C / 3°C
Spor

Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Bugün ya da yarın biter

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, en az bir transferin bugün ya da yarın sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı. Sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları'nın Dubai'de N'Golo Kanté ile kritik bir görüşme yapacağı belirtildi.

13 Ocak 2026 Salı 19:27
Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Bugün ya da yarın biter
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan sarı lacivertli camiaya transfer müjdesi geldi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun iki yıl ev sahipliği yapacak olmasının lansmanı sonrası gazetecilerle buluşan Saran, transfer müjdesini verdi.

Fenerbahçe Başkanı, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI, TRANSFER İÇİN DUBAİ'DE

Sarı lacivertli kulüpte transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları, Dubai'de sıcak transfer görüşmelerinde bulunuyor. Torunoğulları'nın Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile kritik bir görüşme yapacağı ve büyük ihtimalle bu görüşmeden sonra transfer açıklamasının yapılacağı belirtildi.

