Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan sarı lacivertli camiaya transfer müjdesi geldi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun iki yıl ev sahipliği yapacak olmasının lansmanı sonrası gazetecilerle buluşan Saran, transfer müjdesini verdi.

Fenerbahçe Başkanı, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI, TRANSFER İÇİN DUBAİ'DE

Sarı lacivertli kulüpte transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları, Dubai'de sıcak transfer görüşmelerinde bulunuyor. Torunoğulları'nın Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile kritik bir görüşme yapacağı ve büyük ihtimalle bu görüşmeden sonra transfer açıklamasının yapılacağı belirtildi.