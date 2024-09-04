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Spor

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! UEFA kadrosu tamam...

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kızılhan, 'Futbol takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! UEFA kadrosu tamam...
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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün UEFA kadrosunun tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kızılhan, transfer gündemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kızılhan, "Bugün itibarıyla, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, futbol takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın tamamlanan UEFA kadrosu dışında transfer çalışmalarının ise süreceğini belirten Kızılhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir. Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte futbol takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum."

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