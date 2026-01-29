Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, transferin son günlerinde bombayı patlatmak üzere.

Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için bu saatlerde yeni bir nabız yoklamasında bulundu.

Daha önce ezeli rakip Galatasaray'ın da listesinde olan ancak yüksek maliyeti nedeniyle sonuçlanmayan transferde, bu kez Fenerbahçe'nin eli daha güçlü görünüyor.

Nijeryalı yıldızın Afrika Uluslar Kupası dönüşünde kulübüne ayrılma talebini iletmesi, transfer piyasasını hareketlendirdi.

Atalanta yönetiminin ilk etapta kapıyı 45-50 milyon Euro bandından açtığı bilinse de, gelen son bilgilere göre bu rakam 35 milyon Euro seviyelerine kadar çekildi.

Fenerbahçe yönetimi, bu indirimi bir fırsat olarak görerek, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Atalanta'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin bu dev transfer için ayırdığı bütçenin, sponsorluk destekleri ve yapılacak olası satışlarla finanse edilmesi bekleniyor. Eğer 35 milyon Euro'luk bonservis bedeli taksitlendirme ve bonuslarla formüle edilebilirse, Lookman'ın kış transfer dönemi kapanmadan İstanbul'a gelmesi an meselesi olabilir.