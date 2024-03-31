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  • Fenerbahçe'den transfer bombası! Batshuayi'nin yerine Kelechi Iheanacho
Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Batshuayi'nin yerine Kelechi Iheanacho

Sezonun bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği arttı. Sarı lacivertli ekip, bu sezon gösterdiği performans nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktığı Michy Batshuayi'nin yerini İngiltere'de forma giyen yıldız oyuncu Kelechi Iheanacho ile doldurmayı hedefliyor. İşte transferin detayları...

Takvim31 Mart 2024 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer bombası! Batshuayi'nin yerine Kelechi Iheanacho
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Fenerbahçe'de ayrılması sezon başında gitmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Michy Batshuayi'nin sezon sonu ile birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Belçikalı golcünün sezon sonunda ayrılması durumunda forvet adaylarından birinin Kelechi Iheanacho olduğu daha önce öne sürülmüştü. Sarı- Lacivertli kurmayların Nijeryalı santrfor için hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester forması giyen Nijeryalı yıldızın sözleşmesi de sezon sonunda bitecek.

MENAJERLİĞİNİ ROGON YAPIYOR

Oyuncunun menajerliğini, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yakın ilişki kurduğu ve birçok transfer gerçekleştirdiği ROGON yapıyor.

BÜYÜK FIRSAT

13 milyon Euro piyasa değeri olan Kelechi Iheanacho için bonservis ödemek zorunda olunmaması önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Iheanacho bu sezon Leicester formasıyla 12'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Nijeryalı santrfor 2 de asist yaptı.

47 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Iheanacho, 47 kez giydiği Nijerya Milli Takım forması ile 13 gole imza attı.

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