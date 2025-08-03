Eylül ayında seçime girecek olan Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi, G.Saray'ın Victor Osimhen hamlesine cevap olabilecek bir yıldızı getirmenin hayalini kuruyor. Bu isim de Real Madrid'den Rodrygo. Marca'nın haberine göre Real'de teknik direktörlüğe getirilen Xabi Alonso'nun ilk 11'de düşünmediği Rodrygo, satılık listesine koyuldu. Bir süredir oyuncu için pusuda olan Fenerbahçe ise Rodrygo'nun durumuna göre kanat bölgesi için hamle yapmayı planlıyor. R.Madrid'in 100 milyon euro fiyat çektiği Brezilyalı yıldız için Arsenal'ın geri adım attığı belirtildi.

ARSENAL ÇOK PARA HARCADI!

Premier Lig'den Arsenal'ın dışında Liverpool kulübü de Rodrygo'ya ilgi gösterdi fakat bu somut bir teklife dönüşmedi. Brezilya basınından Globo, "Arsenal ihtimali giderek uzaklaşıyor. Gyökeres, Zubimendi gibi takviyeler yapan Arsenal'ın kadrosu tamamlanmış gibi. Brezilyalı oyuncu birçok takım için yüksek maliyet olarak görülüyor" haberini yaptı. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan ve güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak ifade edilen Rodrygo için Fenerbahçe'nin nasıl bir kaynak oluşturacağı bilinmese de taksit ve kiralama formülü kullanılabilir.

'OYUNCU DEPRESYONA GİRDİ'

İspanyol basınından Sport'un haberinde ise çarpıcı detaylar var: "Ancelotti gittikten sonra değeri düştü. Özel hayatında, ilişkisinde sorunlar yaşıyor. Rodrygo depresyonu yüzünden faydalı görülmüyor. Gerçek şu ki o tembel bir oyuncu konumuna geldi. Şu anda transfer döneminde hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp futbol oynama ve gol atma arzusunu yeniden canlandırabileceği bir kulüp arıyor. Bir zamanlar o enerjik forvetten uzaklaştı."