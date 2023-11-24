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Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Hedefteki isim Anthony Martial

Fenerbahçe ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktığı Michy Batshuayi'nin yerini doldurmak için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip, Manchester United forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi son bulacak olan Anthony Martial transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah24 Kasım 2023 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer bombası! Hedefteki isim Anthony Martial
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Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Kanarya, Manchester United'ın Fransız golcüsü Anthony Martial'a kancayı taktı.

BATSHUAYI KRİZİ!

Dzeko'nun arkasında kalan Batshuayi sarı lacivertli yönetime ayrılık mesajını iletti. EURO 2024'te Belçika formasıyla görev almak isteyen yıldız oyuncu düzenli forma giymek istiyor. Belçika'dan talipleri olan Batshuayi ile yolları ayırma ihtimali bulunan Fenerbahçe, çok kaliteli bir golcü almayı planlıyor.

MAÇ GÜNÜ MASAYA OTURULACAK

Çalışmalara hız veren Kanarya, Manchester United'ın 27 yaşındaki santrforu Anthony Martial'ı yeniden gündeme aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'la oynayacakları maç için İstanbul'a geldiğinde Manchester United yönetimine teklif sunacak.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Kanarya, İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan Martial'ı öncelikle sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

SICAK BAKIYOR

Martial, sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor. 30 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncu EURO 2024 öncesi düzenli forma giyebileceği Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Anthony Martial bu sezon Manchester United formasıyla 15 maçta görev aldı. 15 milyon piyasa değeri olan Martial'ın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

MARTIAL KİMDİR?

Anthony Martial, futbola Fransa'nın Lyon takımında başladı. Ardından Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise Manchester United'ın yolunu tuttu. 1 yıllığına Sevilla'ya kiralanan yıldız oyuncu yeniden İngiliz kulübüne döndü.

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