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Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Hedefteki isim Romelu Lukaku

Fenerbahçe'de son günlerde gündem oldukça yoğun. Sarı lacivertliler bir yandan ligden çekilmeyi tartışırken diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe sezon sonunda Chelsea'deki sözleşmesi sona erecek olan Romelu Lukaku için nabız yokladı. İşte haberin detayları...

Sabah21 Mart 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer bombası! Hedefteki isim Romelu Lukaku
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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla pek çok kulübün ilgisini çeken Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemde yer alırken Kanarya futbolcunun yerine Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

HEDEFTEKİ İSİM LUKAKU

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından ligden çekilmeyi düşünen Fenerbahçe, bir yandan bu durumun artılarını eksilerini hesaplarken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Suudi ekibi Al-Hilal'den yıllık 11 milyon euroluk teklif alan Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, önceliği bu bölgeye verdi. Hedefteki isim ise; Roma'da kiralık olarak forma giyen Belçikalı süper star Romelu Lukaku...

FENERBAHÇE NABIZ YOKLADI

Sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'dan Roma'ya kiralanan Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor. Fenerbahçe yönetiminin, Chelsea menajeri Mauricio Pochettino tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.

BU SEZON NE YAPTI?

Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.

DEVLERDE OYNADI

Kariyerine Lierse altyapısında başlayan Lukaku, sonrasında Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, İnter ve Roma'da forma giydi. 637 maçta ise 306 gol atan Belçikalı oyuncu, 97 de asist yaptı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Sarı-lacivertli camiada Romelu Lukaku'nun transferde adının geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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