Fenerbahçe'den transfer bombası! Hem de bedava

Geçtiğimiz sezon Rabotnicki takımından yetiştirme ücreti verilerek transfer edilen Eljif Elmas oynadığı futbolla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Hem Fenerbahçe’de hem de Makedonya Milli Takımı’nda iyi bir performans ortaya koyan Eljif, özellikle İtalyan takımlarını peşine takarken Başkan Ali Koç’un genç futbolcuyu 15 milyon Euro’ya bırakabileceği belirtildi.

ELJİF’TEN BİR GÖMLEK DAHA ÜSTÜN

Fenerbahçe Eljif Elmas’la yollarını ayırmaya hazırlanırken, sarı lacivertli kulübün scout ekibinin ‘Yeni Eljif Elmas’ı’ yine Makedonya’da bulduğu ortaya çıktı. Vardar takımında forma giyen ve hem 8 hem de 10 numara oynama yeteneklerine sahip olan Ali Adem’in Ersun Yanal’ın listesinde olduğu belirtilirken, 19 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray’ın da ilgilendiği bildirildi.

‘FENERBAHÇE’YE GİDERSEN ELJİF GİBİ ÖN PLANA ÇIKARSIN’

Bundan önce Vedat Muric’i Türkiye’ye getiren menajer Rahman Kice’nin Ali Adem’i Süper Lig’e Galatasaray ya da Fenerbahçe’ye kazandırmayı planladığı öğrenilirken, transferde Fenerbahçe’nin bir adım önde olduğu anlaşıldı. Tıpkı Eljif Elmas’ta olduğu gibi Ali Adem için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan iki ezeli rakibin Makedon futbolcuyu geleceğe yatırım anlamında düşündüğü belirtildi. Bu sezon Vardar formasıyla 15 maça çıkan Ali 1 asist yaptı.

(Aksam)