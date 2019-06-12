26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7936
  • 6,545
  • 248.235
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Hem de bedava

Eljif Elmas'ı Avrupa devlerinden birine göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Vardar'da oynayan 19 yaşındaki Ali Adem'i transfer etmeye hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz sezon Rabotnicki takımından yetiştirme ücreti verilerek transfer edilen Eljif Elmas oynadığı futbolla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Hem Fenerbahçe’de hem de Makedonya Milli Takımı’nda iyi bir performans ortaya koyan Eljif, özellikle İtalyan takımlarını peşine takarken Başkan Ali Koç’un genç futbolcuyu 15 milyon Euro’ya bırakabileceği belirtildi. 

ELJİF’TEN BİR GÖMLEK DAHA ÜSTÜN

Fenerbahçe Eljif Elmas’la yollarını ayırmaya hazırlanırken, sarı lacivertli kulübün scout ekibinin ‘Yeni Eljif Elmas’ı’ yine Makedonya’da bulduğu ortaya çıktı. Vardar takımında forma giyen ve hem 8 hem de 10 numara oynama yeteneklerine sahip olan Ali Adem’in Ersun Yanal’ın listesinde olduğu belirtilirken, 19 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray’ın da ilgilendiği bildirildi.

‘FENERBAHÇE’YE GİDERSEN ELJİF GİBİ ÖN PLANA ÇIKARSIN’

Bundan önce Vedat Muric’i Türkiye’ye getiren menajer Rahman Kice’nin Ali Adem’i Süper Lig’e Galatasaray ya da Fenerbahçe’ye kazandırmayı planladığı öğrenilirken, transferde Fenerbahçe’nin bir adım önde olduğu anlaşıldı. Tıpkı Eljif Elmas’ta olduğu gibi Ali Adem için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan iki ezeli rakibin Makedon futbolcuyu geleceğe yatırım anlamında düşündüğü belirtildi. Bu sezon Vardar formasıyla 15 maça çıkan Ali 1 asist yaptı.

(Aksam)

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

ABD'den İran'a bir darbe daha

ABD'den İran'a bir darbe daha

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

'Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir'

'Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir'
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Hava sıcaklığı 15 dereceyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

Hava sıcaklığı 15 dereceyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...

Yer Hatay... İtfaiye son anda kurtardı

Yer Hatay... İtfaiye son anda kurtardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA