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Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Kadıköy'de Romelu Lukaku sesleri

Sezonu şampiyon tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için çalışmalara başladı. Sarı lacivertli ekip bonservisi Chelsea'de olan dünya yıldızı Romelu Lukaku için İngiliz ekibiyle iletişime geçti. İşte detaylar...

Fotomaç7 Nisan 2024 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer bombası! Kadıköy'de Romelu Lukaku sesleri
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Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları için start verildi.

Sarı-lacivertliler buna göre Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku için bonservisinin bulunduğu Chelsea ile iletişime geçti.

Yönetim bu hamlesiyle Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, özellikle hücum hattını takviye etmek amacıyla dünya yıldızınını ilk sıraya yazdı.

Romelu Lukaku. 30 yaşındaki Belçikalı forvetin Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 30 milyon Euro.

38 yaşındaki Dzeko'nun Arabistan'a gitme ihtimali nedeniyle İtalya ekibi Roma'da kiralık oynayan 1.91 boyundaki Romelu Lukaku için İngiliz devinin kapısını çalan yönetim, transfer için bütün şartları zorlama kararı aldı.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 37 maça çıkan Belçikalı forvet, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Chelsea 2021 yılında Inter'den Romelu Lukaku'yu 100 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

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