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Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Neymar için düğmeye basıldı

Kadrosuna yıldız isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe dümeni Brezilya'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip Santos forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Neymar için düğmeye bastı. İşte detaylar...

AKŞAM21 Haziran 2025 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer bombası! Neymar için düğmeye basıldı
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Hem Galatasaray'ın Leroy Sane transferine yanıt vermek hem de kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözüne Neymar'ı kestirdi. Brezilya basınındaki haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yıldız oyuncu talebi sonrası çalışmaların hızlandığı vurgulandı. Bitbol adlı haber sitesi, Neymar'ın Santos Yönetimi'ne kızgın olduğunu iddia etti: "Neymar, Santos Yönetimi'nin hiç beklemediği bir kararı hayata geçirmesi nedeniyle çok öfkeli. Neymar'ın Santos ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor ve Brezilyalı yıldız son iki buçuk ayı sakatlıkla geçirdi. Santos kulübü, Neymar'ın kalmasını istiyor ancak yeni sözleşmenin performansa bağlı olmasını talep ediyor

SAYGISIZLIK OLARAK GÖRDÜ

Mali açıdan Santos, Neymar'ı transfer etmek için büyük bir yükün altına girdi ve onu sahada takımın bel kemiği yapmayı planlıyordu. Ancak son üç ayda sakatlıklardan neredeyse hiç forma giyemedi ve kulüp yüksek bir ücret ödeyip karşılığını alamadı. Yıldız oyuncu ise bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor. Kulüp, yıldızın sürekli oynayabileceğinden emin değil. Görüşmeler şu anda durdu. Neymar'ın babası ise şunları söyledi: "Pek çok kişi Neymar'ın bittiğini düşünebilir. Ama ilgilenen bir piyasa var. Bu hafta Miami'ye gidip kulüplerle görüşeceğiz. Dinleyeceğiz ve karar vereceğiz.

İKİ YILLIK YILDIZ KONTRATI

Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüpler var. Neymar'ın büyük bir sezon geçirebileceğini biliyorlar, yeşil ışık yandı..." Bu ortamda Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebiyle Neymar için devreye girdi. Türk kulübü, Neymar'a projede liderlik rolünü teklif etti ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmak için hemen transfer etmeyi planlıyor. Sözleşme iki yıllık olacak, Türk futbolu için rekor bir maaş içerecek. Sarı-Lacivertliler'de şampiyonluğun şifresi Neymar." 33 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşmada 755 dakika süre alarak sezonu tamamladı. Bu süreçte 3'er gol ve asist yaptı.

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