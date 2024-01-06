Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki çalışmaları devam ederken golcü transferi için gündemde dünyaca ünlü futbolcu Roberto Firmino bulunuyor. Taraftarların heyecanla takip ettiği yıldızın durumunu, Fenerbahçe yönetimi de çok yakından izliyor. Sarı-Lacivertli ekibin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda hamlenin en kısa sürede yapılacağı aktarılıyor.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sezon başında Liverpool'dan Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Brezilyalı yıldız için işler umduğu gibi gitmedi. Firmino, bu ay Avrupa'ya dönme kararı aldı. 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere'den Fulham ve Sheffield United'ın istekli olduğu iddia edilmişti. Sarı-Lacivertli Yönetim'in henüz girişimde bulunmamış olmasına rağmen yıldız futbolcunun durumunu takip ettiği öğrenildi.

MICHY BATSHUAYI AYRILIRSA...

Roberto Firmino için Fenerbahçe'nin hamle yapmasının en önemli şartı, Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması. Belçikalı golcü beklendiği gibi transfer olursa, yönetim de Firmino için kolları sıvıyabilir.

İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR...

Tecrübeli forvetin gideceği takımdan 1 numaralı beklentisinin ise 11 garantisi olduğu kaydedildi. Edin Dzeko bu kadar formdayken Fenerbahçe'nin bu konuda Firmino'ya istediğini verip veremeyeceği merak konusu.

TAKTİK DEĞİŞEBİLİR

Bir diğer ihtimal ise İsmail Kartal'ın dünyaca ünlü yıldızın transferi için taktiksel değişime gitmesi olabilir.

AL AHLI PERFORMANSI

Al Ahli ile toplam 19 resmi maça çıkan golcü oyuncu 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.