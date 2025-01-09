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Spor

Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! Kevin Danso adım adım Süper Lig'e

Ara transfer döneminde iki stoper 1 sol bek takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için Fransa'dan dikkat çeken bir haber geldi. Fransız basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, Kevin Danso için ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! Kevin Danso adım adım Süper Lig'e
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Fenerbahçe'de devre arası için stoper transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Fransa'dan Kevin Danso ile ilgili flaş bir haber geldi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Başkan Ali Koç'un "İki stoper, bir sol bek alacağız. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler." açıklamasının ardından Sportif Direktör Mario Branco'nun Lens'in stoperi Kevin Danso için görüştüğü bilgisine ulaşıldı.

"F.BAHÇE 20 MİLYON EURO ÖNERDİ"

Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Kevin Danso transferi için son saatlerde girişimlerini arttırdığını ve 20 Milyon euroluk ilk resmi teklifini yaptığını duyurdu. Haberde, Galatasaray, Kevin Danso transfer ile ilgilenen bir diğer kulüp olarak dikkat çektiği belirtildi.

KEVIN DANSO'NUN TRANSFER SÖZLERİ

Öte yandan birkaç hafta önce Fransız basına konuşan Kevin Danso, "Ocak ayında Lens'ten ayrılıp ayrılmayacağımı bilmiyorum. Şu anda sezona ve performansıma odaklanmış durumdayım. Ocak ayında transfer, bir olasılık. Her oyuncu için durum böyle. Hangi oyuncu transfer edilemez durumda ki... Önceden planlanmış bir şey yok. En üst seviyede oynamak, yetenekli olduğumu kendime kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

VİTOR PEREİRA'YI REDDETTİ

Bu arada Fransız basını, Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Wolverhampton'ın kısa bir süre önce Kevin Danso'ya teklif yaptığını ancak Avusturtalı defans oyuncusunun projeyi beğenmediği için 'Hayır' yanıtı verdiğini duyurdu. Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Reims'in stoperi Emmanuel Agbadou'yu transfer etti.

KARİYERİ

Augsburg altyapısında dikkat çeken 26 yaşındaki Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC Lens'e imza attı.

24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde toplam 238 maça çıkarken, 16 gol ve 14 asist üretti.

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