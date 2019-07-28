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Fenerbahçe’den üçlü paket

İtalyan temsilcisi Roma’dan sol bek Kolarov, stoper Juan Jesus ve forvet Diego Perotti’yi kiralamak isteyen Kanarya’nın Sportif Direktörü Damien Comolli’nin Çizme’de işi bitirmesi bekleniyor.

  • Star Spor
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2 STOPER, 1 ön libero, 1 de forvet almayı planlayan Fenerbahçe girişimlerini hızlandırıyor. Sportif Direktör Comolli’nin bu hafta içinde İtalyan Serie A ekibi Roma ile masaya oturacağı ve takımda kadroya girme şansları çok az olan sol bek Aleksandar Kolarov, stoper Juan Jesus ve forvet Diego Perotti’nin üçünü birden kiralamak istediklerini bildireceği öğrenildi.

ÖNCELİK SIRP KOLAROV’DA

Comolli’nin öncelikle Ersun Yanal’ın mutlaka alınmasını talep ettiği Kolarov için pazarlığa başlayacağı İtalyan basınında yer aldı. Kanarya bu oyuncu ile yıllık 3 milyon eurodan anlaşmıştı. Roma ise bir yılı kalan 33 yaşındaki yıldız için en son 4 milyon euro talep etmişti. Sarı-Lacivertliler Kolarov için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek. Comolli, stoper için de Brezilyalı Juan Jesus’u isteyecek.

JUAN JESUS SOL AYAKLI STOPER

Ersun Yanal’ın sol ayaklı olduğu için Jesus’u tercih ettiği belirtildi. 28 yaşındaki Sambacı’nın Roma ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Fener, hücum bölgesine ise oynama şansı çok az olan Diego Perotti’yi düşünüyor. Arjantin asıllı İspanyol, forvetin her bölgesinde oynayabiliyor. Perotti’nin de Jesus gibi Roma ile 2 yıllık sözleşmesi var. Comolli duruma göre Kolorov-Jesus ikili paket formülünü de devreye sokacak.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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