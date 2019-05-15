Fenerbahçe'den Vedat Muriç ve Emre Kılınç atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'den iki yıldız isme gözünü dikti. Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan

Vedat Muriqi, önceki gün İstanbul'da menajeri Haluk Canatar ile bir araya gelmişti. Görüşmenin sonrasında flaş bir detay ortaya çıktı.

MURIQI: "F.BAHÇE'DEN BAŞKA YERDE OYNAMAM"

Bu sezonki performansıyla birçok kulübün listesine giren Kosovalı golcü, geleceğiyle ilgili tavrını belirledi. Canatar ile yaptığı görüşmede sarı-lacivertlilere gitmeye sıcak baktığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcunun, "Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemem. Transferim gerçekleşmezse de Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek isterim" dediği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 15 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen 1.94'lük golcü için Fransız ekibi Toulouse'un da tüm şartları zorladığı ifade edildi.

EMRE KILINÇ İDDİASI

Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği oyunculardan Emre Kılınç için de flaş bir iddia ortaya atıldı. Sivasspor'un 24 yaşındaki yıldızını kadroya katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın da gündemine giren kanat oyuncusunun kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Her iki kanatta da oynayan Emre Kılınç, bu sezon Süper Lig'in öne çıkan futbolcularından biri oldu. İstikrarıyla da dikkat çeken genç futbolcu, Süper Lig'de bu sezon geride kalan 32 haftada yalnızca cezası nedeniyle 1 maç kaçırdı..

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Sivas formasıyla 3. yılını geçiren Emre, takımın bu sezon gole en çok katkı yapan ismi oldu. Ligde 31 karşılaşmada forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 13 gole katkı sağladı. 7 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 6 da asist yaptı.

(Takvim)