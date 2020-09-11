İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4774
  • EURO
    8,8617
  • ALTIN
    468.204
  • BIST100
    1101.85
Spor

Fenerbahçe'den Visca için yeni teklif

Vedat Muriç'in Lazio'ya satılması, Fenerbahçe'nin Edin Visca transferinde elini güçlendirdi. Daha önce Başakşehir'e Visca'ya karşılık takas önerisinde bulunan sarı lacivertliler, Muriç'ten gelecek parayı Visca için kullanacak.

11 Eylül 2020 Cuma 16:07 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:07
ABONE OL

Fenerbahçe’de Edin Visca girişimleri yeniden başlıyor. Bu transferde tüm ipler Emre Belözoğlu’nun elinde. Genç sportif direktör (resmen açıklanmadı), Başakşehir’den eski takım arkadaşına Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.

Emre, Vedat Muriç’in Lazio’ya satışından elde edilen gelir sonrası, “Dostum, ağabeyim” dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu, daha önce Boşnak yıldız için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.

Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.