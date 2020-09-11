11 Eylül 2020 Cuma 16:07 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:07

Fenerbahçe’de Edin Visca girişimleri yeniden başlıyor. Bu transferde tüm ipler Emre Belözoğlu’nun elinde. Genç sportif direktör (resmen açıklanmadı), Başakşehir’den eski takım arkadaşına Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.

Emre, Vedat Muriç’in Lazio’ya satışından elde edilen gelir sonrası, “Dostum, ağabeyim” dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu, daha önce Boşnak yıldız için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.

Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.