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Spor

Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Jose Mourinho onayı verdi

Jose Mourinho'nun raporuyla transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına aldı. Dzeko ve En-Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanan Sarı Lacivertliler, 25 yaşındaki yıldız için şartları zorluyor.

Akşam25 Nisan 2025 Cuma 08:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Jose Mourinho onayı verdi
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Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor.

Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlayan Kanarya, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazdı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu öncelikle Avrupa'nın önde gelen 5 liginden birinde kariyerine devam etmek istiyor. Vlahovic yıllık 20 milyon euro ve yüklü bir imza parası istiyor. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor. Vlahovic, bu sezon oynadığı 38 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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