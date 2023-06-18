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Spor

Fenerbahçe'den Volkan Demirel bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

41 yaşındaki deneyimli teknik direktör Volkan Demirel için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk teknik adam ile çalışacağız açıklaması sonrası başarılı teknik adam Volkan Demirel'in sarı-lacivertli takımın başına geçeceği iddiaları güçlendi. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Haziran 2023 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Volkan Demirel bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
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Bu sezon Jorge Jesus ile beklenen şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim özellikle yerli ve kulübün değerlerine hakim olan bir teknik adam ile çalışmak istemesi üzerine Volkan Demirel yeniden gündeme geldi.

VOLKAN DEMİREL YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe Kulübü'nün dün gerçekleştirdiği Mali Genel Kurul'da başkan Ali Koç'un takım başına getirecekleri teknik direktör ile ilgili "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olacak" sözlerini kullanmasının ardından Volkan Demirel iddiaları güçlendi. Volkan Demmirel'in ise Fenerbahçe çağırdığı sürece göreve gelmeye sıcak baktığı biliniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Volkan Demirel futbol kariyerini sonlandırdırktan sonra Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 41 yaşındaki genç teknik adam daha sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçti ve burada 24 resmi maçta 1.71 puan ortalaması elde etti.

Volkan Demirel, 2022-2023 sezonun başında Hatayspor ile anlaştı ve takımı ile birlikte başarılı işlere imza attı. Ancak yaşanan deprem felaketinin ardından Hatayspor ligden çekilme kararı aldı. Volkan Demirel ise bu süreçte herhangi bir takım çalıştırmadı.

HATAYSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Hatayspor ile 17 maça çıkan Volkan Demirel 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 22 puan topladı ve maç başına 1.38 puan ortalaması elde etti.

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