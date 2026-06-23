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Spor

Fenerbahçe'den Wout Faes hamlesi

Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Belçikalı stoper Wout Faes'in transfer şartlarını sordu. Sarı-lacivertliler, savunma hattı için Malang Sarr, Nathan Ake ve Kim Min Jae ile de görüşmelerini sürdürüyor.

TRT Spor23 Haziran 2026 Salı 00:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Wout Faes hamlesi
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Fenerbahçe, Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Belçikalı stoper Wout Faes'in şartlarını sordu.

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirildiği Fenerbahçe Belçikalı stoper Wout Faes'i gündemine aldı.

Sarı lacivertliler, Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 28 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.

Sağ ve sol stoper oynayabilen Wout Faes geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık olarak geçirdi.

Fenerbahçe; Malang Sarr, Nathan Ake ve Kim Min Jae ile de görüşmelere devam ediyor.

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