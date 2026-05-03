Fenerbahçe'den yalanlama: İddialar hayal ürünüdür

Fenerbahçe Kulübü, teknik heyet ile futbolcular arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaları yalanladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.

Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.