Fenerbahçe'den yeni teknik direktör hamlesi! Sebastian Hoeness için yeni gelişme

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip için sürpriz bir isim gündeme geldi. Stuttgart'ın genç hocası Sebastian Hoeness Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Alman basının haberine göre, Sebastian Hoeness'in çıkış maddesi bulunuyor. Bu maddenin de 7 milyon Euro olduğu da haberde yer aldı. Fenerbahçe'nin de 42 yaşındaki hoca için ilk görüşmeyi yaptığı da gelen bilgiler arasında. Durumun yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

SON KARAR ALİ KOÇ'UN

Bu isimler dışında listesinde Edin Terzic, İsmail Kartal gibi isimleri de bulunduran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son kararı Başkan Ali Koç verecek.