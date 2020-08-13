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Spor

Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Alpaslan Öztürk ve Serdar Dursun

Transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren Fenerbahçe, şimdi de Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:38 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:38
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Fenerbahçe'de tüm transfer sürecini bizzat yöneten ve mesaisinin büyük çoğunluğunu oyuncularla görüşmelere harcayan Emre Belözoğlu, yerli harekatını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler, bombaları yine yerlilerle patlatmaya hazırlanıyor.

Hedefteki isimlerden biri uzun süredir gündemde olan Göztepe’nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk.

Oyuncu için başkanlar düzeyinde görüşülecek. Ali Koç, bonservis konusunda Mehmet Sepil’i ikna edecek.

Başarılı stopere Trabzonspor’un da talip olması nedeniyle Kanarya bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.

ASIL BOMBA...

Asıl bomba ise forvete... Adı bir süredir Galatasaray ve Trabzonspor’la anılan Serdar Dursun için de devreye giren Fenerbahçe, 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için düğmeye bastı.

Serdar’ın menajeri Ahmet Bulut’tan onay alan Emre Belözoğlu, Darmstadt ile görüşecek, teklifi sunacak.

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