İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9637
  • EURO
    31,9351
  • ALTIN
    1892.96
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den yerli stoper hamlesi

Fenerbahçe, ara transfer dönemiyle birlikte savunmasına yerli takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp, devre arasında bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Serdar Saatçı için temaslara başlayacak. İşte Serdar Saatçı haberinin detayları...

14 Aralık 2023 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den yerli stoper hamlesi
ABONE OL

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını başladı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte ligde şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. Savunmada kanayan yarayı durdurmak isteyen kulüp, yerli isimlerle temas halinde. Yaşanılan sakatlıklarla oldukça sıkıntı çeken sarı lacivertli ekip devre arasında bu açığı yerli bir isimle kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin transfer rotasında 3 bölge öne çıkıyor. Orta saha, kanat forvet ve stoper arayışları içinde olan sarı lacivertliler, savunmaya yerli bir isimle katkı yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE HEDEF: SERDAR SAATÇI

Fenerbahçe yönetimi, bir dönem Beşiktaş'ında formasını giymiş olan Serdar Saatçı'yla temas halinde bulunuyor. Sarı lacivertlilerin devre arasında Portekiz ekibi Braga'nın kapısını çalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA DEVREDE

Öte yandan Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Eric Bailly ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkanlığa seçilen Hasan Arat'ın ise ilk transferini savunmaya yapması bekleniyor. Siyah beyazlıların eski oyuncusu Serdar Saatçı, Beşiktaş yönetiminin listesinde bulunuyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Braga formasıyla 13 maça çıkan milli savunmacı bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak belirlenirken, Portekiz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.