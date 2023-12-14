Fenerbahçe'den yerli stoper hamlesi

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını başladı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte ligde şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. Savunmada kanayan yarayı durdurmak isteyen kulüp, yerli isimlerle temas halinde. Yaşanılan sakatlıklarla oldukça sıkıntı çeken sarı lacivertli ekip devre arasında bu açığı yerli bir isimle kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin transfer rotasında 3 bölge öne çıkıyor. Orta saha, kanat forvet ve stoper arayışları içinde olan sarı lacivertliler, savunmaya yerli bir isimle katkı yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE HEDEF: SERDAR SAATÇI

Fenerbahçe yönetimi, bir dönem Beşiktaş'ında formasını giymiş olan Serdar Saatçı'yla temas halinde bulunuyor. Sarı lacivertlilerin devre arasında Portekiz ekibi Braga'nın kapısını çalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA DEVREDE

Öte yandan Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Eric Bailly ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkanlığa seçilen Hasan Arat'ın ise ilk transferini savunmaya yapması bekleniyor. Siyah beyazlıların eski oyuncusu Serdar Saatçı, Beşiktaş yönetiminin listesinde bulunuyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Braga formasıyla 13 maça çıkan milli savunmacı bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak belirlenirken, Portekiz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.