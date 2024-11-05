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  • Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a sert cevap! ''Haddini ve sınırını aşan bir yaklaşım''
Spor

Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a sert cevap! ''Haddini ve sınırını aşan bir yaklaşım''

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla cevap verdi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada 'Yüksel Yıldırım, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmeli' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

5 Kasım 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a sert cevap! ''Haddini ve sınırını aşan bir yaklaşım''
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Fenerbahçe Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz." denildi.

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