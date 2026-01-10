Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'la geçti ve kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe yapılan paylaşımlarda, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Kapıyı kapatın.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
�� Başlıyoruz! pic.twitter.com/OyRvi3sblu
�� Kimse görmeden. pic.twitter.com/CluNIXV5MX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
�� Ararımmmm seniiii her yerdeeee!?? @.galatasaraysk— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Bu benim ilk Süper Kupam ✅ pic.twitter.com/RnKzUk79i8— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Gecenin keyif dozu: yerinde https://t.co/Q2PzbGyCTh pic.twitter.com/IzXmtQ29Yv— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026