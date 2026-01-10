İSTANBUL 15°C / 9°C
10 Ocak 2026 Cumartesi
Fenerbahçe'den zafer sonrası paylaşımlar! Okan Buruk detayı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımlarında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulunuldu.

10 Ocak 2026 Cumartesi 21:42
Fenerbahçe'den zafer sonrası paylaşımlar! Okan Buruk detayı
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'la geçti ve kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe yapılan paylaşımlarda, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

