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Spor

Fenerbahçe'den Zenit ile işbirliği açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Rusya temsilcisi Zenit ile imzalanan iş birliği anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Zenit ile işbirliği açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, Rusya temsilcisi Zenit ile imzalanan iş birliği anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

İş birliği çerçevesinde birçok projenin hayata geçirileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı.

Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek.

Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz."

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