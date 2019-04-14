Fenerbahçe-Galatasaray maçı nereden izlenir? Fenerbahçe-Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?
Ülke Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi heyecan bekleyiş tüm hızıyla sürüyor. Maça gidemeyen sporseverler, “Fenerbahçe-Galatasaray maçı nereden izlenir? Fenerbahçe-Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?” sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Fenerbahçe, sarı-Kırmızılılar’a 4.5 yıldır içeride ve dışarıda kaybetmedi. F.Bahçe, son olarak Türk Telekom’da 2014-15 sezonunda oynanan maçta 2-1 yenilmişti. Ligdeki son 8 karşılaşmada Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 5 kez de beraberlik sonucu çıktı. Peki, karşılaşma saat kaçta başlayacak? Bein Sports kanalında başlayacak dev derbi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında yer alıyor.
Dünyanın sayılı derbilerinden olan Fenerbahçe-Galatasaray maçının Ülker Stadyumu’nda başlamasına saatler kaldı. Dev derbinin maç saatinin yaklaşmasıyla heyecan da yükseliyor. Maçı evlerinde izlemek isteyen futbol severler “Fenerbahçe-Galatasaray maçı nereden izlenir? Fenerbahçe-Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?” sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Fenerbahçe, sarı-Kırmızılılar’a 4.5 yıldır içeride ve dışarıda kaybetmedi. F.Bahçe, son olarak Türk Telekom’da 2014-15 sezonunda oynanan maçta 2-1 yenilmişti. Ligdeki son 8 karşılaşmada Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 5 kez de beraberlik sonucu çıktı. Bugünkü maçta, Fenerbahçe’de en önemli eksiklik Mehmet Ekici... Sarı-Kırmızılılar, rakibine göre daha şanssız durumda. Terim’in savunmadaki as 2’lisi Marcao ve Luyindama cezalı! Aslan, devre arasında yaptığı bu iki önemli takviyesini, derbide kullanamayacak. Sarı-Lacivertliler’de en çok merak edilen iki konu ise; Valbuena’nın oynayıp, oynamayacağı ve Zajc-Tolgay seçimi. Terim’in hamleleri kestirilebilirken, Yanal’ın bu 3’lüyü oynatması bekleniyor. Peki, karşılaşma saat kaçta başlayacak? Bein Sports kanalında başlayacak dev derbi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında yer alıyor.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NEREDEN İZLENİR?
Fenerbahçe'yi yeni şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Galatasaray ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe arasında gerçekleşecek dev mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Üst sıraları karıştıracak Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.
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