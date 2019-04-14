Dünyanın sayılı derbilerinden olan Fenerbahçe-Galatasaray maçının Ülker Stadyumu’nda başlamasına saatler kaldı. Dev derbinin maç saatinin yaklaşmasıyla heyecan da yükseliyor. Maçı evlerinde izlemek isteyen futbol severler “Fenerbahçe-Galatasaray maçı nereden izlenir? Fenerbahçe-Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?” sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Fenerbahçe, sarı-Kırmızılılar’a 4.5 yıldır içeride ve dışarıda kaybetmedi. F.Bahçe, son olarak Türk Telekom’da 2014-15 sezonunda oynanan maçta 2-1 yenilmişti. Ligdeki son 8 karşılaşmada Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 5 kez de beraberlik sonucu çıktı. Bugünkü maçta, Fenerbahçe’de en önemli eksiklik Mehmet Ekici... Sarı-Kırmızılılar, rakibine göre daha şanssız durumda. Terim’in savunmadaki as 2’lisi Marcao ve Luyindama cezalı! Aslan, devre arasında yaptığı bu iki önemli takviyesini, derbide kullanamayacak. Sarı-Lacivertliler’de en çok merak edilen iki konu ise; Valbuena’nın oynayıp, oynamayacağı ve Zajc-Tolgay seçimi. Terim’in hamleleri kestirilebilirken, Yanal’ın bu 3’lüyü oynatması bekleniyor. Peki, karşılaşma saat kaçta başlayacak? Bein Sports kanalında başlayacak dev derbi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında yer alıyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe'yi yeni şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Galatasaray ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe arasında gerçekleşecek dev mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Üst sıraları karıştıracak Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu. Ali Palabıyık’ın yöneteceği derbinin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım, cuma akşamı oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçında düdük çalmıştı.

1 MiLYAR 197 MiLYON TL’LiK MAÇ

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 197 milyon TL. Sarı-Kırmızılılar, 93 milyon 500 bin euro ile ligdeki en değerli takım konumunda. Fenerbahçe’nin oyuncularının değeri ise 90 milyon 100 bin euro. Sarı-Lacivertliler, bu değerle de G.Saray’ın ardından ligin en değerli 2. takımı durumunda. Günlük kura göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 197 milyon.

LUYiNDAMA VE MARCAO CEZALI!

F.BAHÇE’NİN parçalarındaki en önemli eksiklik Mehmet Ekici. Sarı-Kırmızılılar, rakibine göre daha şanssız durumda. Terim’in savunmadaki as 2’lisi Marcao ve Luyindama cezalı! Aslan, devre arasında yaptığı bu iki önemli takviyesini, derbide kullanamayacak. Sarı-Lacivertliler’de en çok merak edilen iki konu ise; Valbuena’nın oynayıp, oynamayacağı ve Zajc-Tolgay seçimi. Terim’in hamleleri kestirilebilirken, Yanal’ın bu 3’lüyü oynatması bekleniyor.

G.SARAY 8 MAÇTIR YENEMiYOR

SAHASINDA rakibinize ezici üstünlüğü bulunan Sarı-Lacivertliler, Sarı-Kırmızılılar’a 4.5 yıldır içeride ve dışarıda kaybetmedi. F.Bahçe, son olarak Türk Telekom’da 2014-15 sezonunda oynanan maçta 2-1 yenilmişti. Ligdeki son 8 karşılaşmada Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 5 kez de beraberlik sonucu çıktı. Galatasaray, ezeli rakibini lig dışında, Türkiye Kupası Finali’nde 26 Mayıs 2016’da 1-0’lık sonuçla devirmiş ve kupaya uzanmıştı.

EN ÇOK ALINAN SONUÇ 1-0

İKİ takımın 110 yıllık geçmişinde, geride kalan 338 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. İki ezeli rakibin arasındaki maçlarda 73 kez 1-0’lık sonuç ortaya çıktı. 48 kez de 2-1’lik skor var. F.Bahçe’nin galibiyet sayısı 146, Galatasaray’ın ise 123. Gol sayılarında da 534-484’e Fenerbahçe’nin üstünlüğü var.