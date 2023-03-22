İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0457
  • EURO
    20,5647
  • ALTIN
    1193.64
  • BIST100
    4969.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçeli Arda Güler, Mesut Özil'e veda etti
Spor

Fenerbahçeli Arda Güler, Mesut Özil'e veda etti

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil ile ilgili sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Fenerbahçeli Arda Güler, Mesut Özil'e veda etti
ABONE OL

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Arda Güler de sarı-lacivertli takımda beraber top koşturduğu Mesut için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Genç yıldız Arda Güler yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi: "Genç bir futbolcu için örnek aldığı kişilerden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler ağabey. Yolun hep açık olsun"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.