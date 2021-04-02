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Spor

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Premier Lig devi talip oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Macar savunmacı Attila Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden Leicester City talip oldu. Macaristan basının iddiasına göre Fenerbahçe 25 milyon euro talep etti.

02 Nisan 2021 Cuma 22:07 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 22:36
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Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Macar basınından Blikk'in haberine göre; Premier Lig ekibi Leicester City, Macar savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Fenerbahçe'nin Szalai için en az 25 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.

Leicester City, bu transfer için 25 milyon euro ödemesi halinde Szalai, 20 milyon euroya transfer yapan Szoboszlai'yi geçerek en pahalı futbolcu olacak.

Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Attila Szalai, 11 maçta oynadı ve 1 gol attı.

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