Fenerbahçeli Becao ameliyat oldu!

Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Udinese'den ciddi bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Rodrico Becao, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı. Başarılı savunmacının Fenerbahçe kariyeri iyi başlasa da yaşadığı talihsiz sakatlığa engel olamadı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçının devre arasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."