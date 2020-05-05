Fenerbahçeli futbolculara koronavirüs testi

AA 05 Mayıs 2020 Salı 17:57 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:57

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, dörderli gruplar halinde gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları üzerinde durdu.



Antrenman öncesi oyunculara ve tesislerdeki personele Covid-19 PCR testinin de yapıldığı belirtildi.