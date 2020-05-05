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Spor

Fenerbahçeli futbolculara koronavirüs testi

Fenerbahçe, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi oyunculara ve Can Bartu Tesisleri'ndeki görevli personele koronavirüs testi yapıldı.

AA05 Mayıs 2020 Salı 17:57 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:57
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, dörderli gruplar halinde gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenman öncesi oyunculara ve tesislerdeki personele Covid-19 PCR testinin de yapıldığı belirtildi.

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