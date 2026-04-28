Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi sonrası Marco Asensio'dan İtalyan hocayla ilgili paylaşım geldi.

Asensio paylaşımında, "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine her şeyin en iyisini diliyorum."

Anderson Talisca: "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir insansınız."

Kerem Aktürkoğlu: "Yolunuz açık olsun. Her şey için teşekkürler hocam."