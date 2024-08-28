İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,046
  • EURO
    38,461
  • ALTIN
    2763.04
  • BIST100
    9748.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a gönderme!
Spor

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, Galatasaray-Young Boys maçı sonrası paylaşım yaptı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a gönderme!
ABONE OL

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Young Boys maçı sonrası paylaşım yaptı.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, 'Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz... İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı' ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak 'İyi geceler' notunu düştü.

Bu paylaşımlar. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.