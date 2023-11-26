Fenerbahçeli futbolculardan zafer sözü!

Süper Lig'de oynadığı son iki maçında 5 puan kaybetmesine rağmen milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider giren Fenerbahçe, bugün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçtan zaferle ayrılarak yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor.

FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ



Taraftarının önünde üç puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerinden zafer sözü aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerine, "5 puan kaybettik. Buna dur demenin zamanı. Daha fazla kayıp yaşamak istemiyorum" dediği, futbolcuların da "Maçın öneminin farkındayız. Üç puanı alacağız" cevabını verdiği belirtildi.