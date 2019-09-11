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Fenerbahçeli futbolcuların sergilediği performans Avrupa devlerinin dikkatini çekti

EURO 2020 Elemeleri'nde Fenerbahçeli futbolcuların sergilediği performans Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

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TM Dijital Haber Merkezi

EURO 2020 Elemeleri’nde önce Andorra ardından Moldova’yı deviren milli takım, İzlanda’nın Arnavutluk’ta 3 puan bırakmasıyla bir anda grubun favorisi olurken, çok büyük mucize yaşanmaması halinde ay yıldızlılarımızın Fransa’yla birlikte finallere gitmesi bekleniyor.

EURO 2020’de H Grubu’nda mücadele eden Türkiye Milli Takım’da özellikle Fenerbahçeli futbolcuların performansları hayli dikkat çekti. Andorra karşısında sonradan oyuna girmesine rağmen 89.dakikada attığı golle ülkeyi ayağa kaldıran Ozan Tufan, dün de derli toplu bir görüntü verirken, Deniz Türüç’ün frikikten kaydettiği golse ayakta alkışlandı.

Sıkıntılı geçen Andorra karşılaşmasında orta sahada takımı yönlendiren ve arkadaşlarının beyni olan Emre Belözoğlu her zamanki kalitesini gösterirken, tecrübeli futbolcunun Moldova maçında ise Şenol Güneş’le birlikte kenardan oyunculara güç vermesi takdir topladı.

Ç.Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muric, Çekya karşısında 1 gol atarken, Kosovalı yıldız dün akşam St. Mary`s’te İngiltere’nin kabusu oldu. 1 gol 2 asistlik istatistiğiyle parmak ısırtan Muric, Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından takip edilmeyi başarırken, Danimarkalı stoper Zanka ise Cebelitarık maçında 63’te oyuna girip 27 dakika forma giydi.

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