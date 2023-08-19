Fenerbahçeli Gustavo Henrique, İspanya yolcusu!

Fenerbahçe ile yollarının ayrılması beklenen Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı.
Marca'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Real Valladolid, Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimlere başladı.
İspanyol kulübünün 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlamak üzere olunduğu belirtildi.
KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gustavo Henrique'yi kadroda düşünmediğini açıklamıştı. Oyuncunun ismi bir süredir birçok takımla anılıyor.
SEZON RAKAMI
Fenerbahçe'de geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkan Henrique 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.