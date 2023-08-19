İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçeli Gustavo Henrique, İspanya yolcusu!
Spor

Fenerbahçeli Gustavo Henrique, İspanya yolcusu!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique'ye İspanya ekibi Real Valladolid talip oldu.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
Fenerbahçeli Gustavo Henrique, İspanya yolcusu!
ABONE OL

Fenerbahçe ile yollarının ayrılması beklenen Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı.

Marca'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Real Valladolid, Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimlere başladı.

İspanyol kulübünün 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlamak üzere olunduğu belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gustavo Henrique'yi kadroda düşünmediğini açıklamıştı. Oyuncunun ismi bir süredir birçok takımla anılıyor.

SEZON RAKAMI

Fenerbahçe'de geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkan Henrique 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.