İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçeli Mirkovic'in oğlu 3. Lig'e transfer oldu
Spor

Fenerbahçeli Mirkovic'in oğlu 3. Lig'e transfer oldu

3. Lig takımı Karşıyaka, Fenerbahçe ve Kocaelispor'un eski futbolcusu Mirkovic'in oğlu Denis Meriç Mirkovic'i transfer etti.

DHA19 Ocak 2022 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:19
ABONE OL

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta taraftarına hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürüp ara transfer döneminde kadrosuna takviye etmeye çalışan Karşıyaka, Teco Karacabey Belediyespor'dan Denis Meriç Mirkovic'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve Kocaelispor'un eski futbolcularından Mirkovic'in oğlu olup Türk statüsünde forma giyen 22 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar kiralandı. Sırp asıllı stoper bu sezon 15 maçta görev yaptı.

Mirkovic, ara transferde 5 takviye yapan Kaf-Kaf'ın Çaykur Rizesporlu golcü Can ve Çorum FK'dan orta saha Kerem'den sonra kiralık gelen 3'üncü futbolcusu oldu. Genç futbolcu bu hafta kadroda olacak. İçel İdmanyurdu deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı yeni transferlerden Fatih Ergen ve Esenler Erokspor önünde dördüncü sarı kartını gören Cenk forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.