Fenerbahçeli Mirkovic'in oğlu 3. Lig'e transfer oldu

DHA 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:19

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta taraftarına hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürüp ara transfer döneminde kadrosuna takviye etmeye çalışan Karşıyaka, Teco Karacabey Belediyespor'dan Denis Meriç Mirkovic'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve Kocaelispor'un eski futbolcularından Mirkovic'in oğlu olup Türk statüsünde forma giyen 22 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar kiralandı. Sırp asıllı stoper bu sezon 15 maçta görev yaptı.

Mirkovic, ara transferde 5 takviye yapan Kaf-Kaf'ın Çaykur Rizesporlu golcü Can ve Çorum FK'dan orta saha Kerem'den sonra kiralık gelen 3'üncü futbolcusu oldu. Genç futbolcu bu hafta kadroda olacak. İçel İdmanyurdu deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı yeni transferlerden Fatih Ergen ve Esenler Erokspor önünde dördüncü sarı kartını gören Cenk forma giyemeyecek.